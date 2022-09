Cobreloa está viviendo un resurgimiento en la segunda rueda de la Primera B, donde cada fecha se acerca más al líder Magallanes y quiere disputarle de manera sería el cupo directo a la Primera División que, por ahora, se lo llevan los metropolitanos.

Uno de los puntales del cuadro loíno en este segundo semestre ha sido Jorge Espejo, quien con goles, buen fútbol y una regularidad que impresiona tiene a Cobreloa peleando arriba y despertando el interés de clubes gigantes como Colo Colo.

Pese al momento dulce por el que atraviesa el jugador, no todo siempre fue fácil para él y así lo graficó Rafael Celedón, ex técnico de cadetes de Espejo que se sentó a conversar con El Mercurio de Calama.

Espejo interesa en Colo Colo. | Foto: Archivo

“Yo lo tenía en los planes, pero el club no. Entonces, el papá de Jorge se me acerca y me dice: ‘Profe, tengo un primo que trabaja en Calama y él puede tenerlo, pero no sé si lo van a aceptar’. Hablé con los dirigentes y decidieron traerlo”, reveló.

El drama eso sí, vino después y fue más profundo: “Ese tío de Jorge después dejó la ciudad y el chico quedó sin tener dónde vivir. Justo ahí se abrió un cupo en la casa de cadetes porque un jugador se fue y pedí permiso para alojarlo ahí. Y así se fue quedando”, complementó.

En el cierre, no le hace el quite al interés que despierta Espejo: “Acá en Coquimbo han preguntado por él, sé que en Unión Española y Colo Colo lo quieren. A mí me encantaría verlo con Cobreloa en primera. Yo estoy seguro que cuando Jorge juegue en primera va tener su lugar en la Selección Chilena. Si hoy no está es únicamente porque juega en el ascenso”, remató.