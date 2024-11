Una vez más, el ex portero de la U le da con todo al colocolino, pero lo hace ensalzando al "10" de los azules.

No le gusta, definitivamente

No le gusta, definitivamente

Definitivamente, no hay comunión entre Johnny Herrera y Carlos Palacios . El arquero multicampeón con Universidad de Chile no quiere nada con el jugador de Colo Colo .

Y fue en la edición de este jueves en Todos Somos Técnicos de TNT Sports, cuando comentaban sobre los candidatos a la Gala Crack, donde se elegirán a los mejores del Campeonato Nacional de Primera División.

Y todo se dio cuando comentaban sobre las opciones a quedarse con el cetro de mejor volante izquierdo y la discusión se centró en que habían nombres que no corresponde en ese sector de la cancha. Entre esos, se encontraban el propio Carlos Palacios y Luciano Cabral.

Algo, que claramente dejó molesto al histórico de la U, porque no le gusta el “7” albo y más encima, no corresponde que sea nominado en aquella categoría, puntualmente porque no juega ahí.

Herrera, otra vez, saca a pasear a Palacios (Captura)

Johnny Herrera ensalza a Assadi y basurea a Palacios

Fue el instante, cuando el periodista Daniel Arrieta le hizo una pregunta al Samurái, donde le dijo que si existiese la categoría del mejor diez y le lanzó tres posibles candidatos: Carlos Palacios, Lucas Assadi y Luciano Cabral.

“¿Palacios, Cabral y Assadi? Entre Cabral y Assadi”, fue la tajante respuesta del ex entretubos de los universitarios a lo que agregó que “son distintos, Cabral es más fijo”, argumentó el ex campeón de la Copa Sudamericana.

En el cierre y tras la consulta de por qué Palacios no, el ex portero sentenció que “Cabral y Assadi le sacan años luz a Palacios”, para concluir con su especial postura al respecto.