La salida de Esteban Paredes de Coquimbo Unido no solo afectó a los seguidores del ex Colo Colo que no quieren que el goleador se retire del fútbol profesional, si no que también tuvo un impacto en jugadores con los que compartió en el cuadro pirata y a quienes les dejó una huella en su paso por el puerto.

Se trata de Felipe Yáñez, crack de la cantera de Colo Colo que desde esta temporada está a préstamo en Coquimbo Unido y se las ha arreglado para jugar casi la totalidad de los partidos que los piratas han disputado en primera división.

En conversación con Las Últimas Noticias, Yáñez contó cómo llegó al Cacique: “Llegué a los ocho, porque jugaba en una escuela de fútbol del profesor Luis Pérez Franco. Me había ido bien en el colegio y como premio me llevaron a una prueba. Recuerdo que le hice un gol a la U en el primer partido. Y ahora acá en Coquimbo, viviendo solo en un departamento que me pasó el club. Lo he llevado lo mejor posible y estoy en contacto permanente con mi familia en Santiago donde están mis padres, Patricio y Loreto, y mi hermano Camilo”, contó.

Yáñez hace de las suyas en Coquimbo. | Foto: Archivo

Este domingo, Coquimbo Unido deberá enfrentar la tercera fase de la Copa Chile en Santiago frente a Deportes Melipilla en donde Yáñez -quien en sus inicios en Puente Alto fue ‘dirigido’ por la mamá de Charles Aránguiz- posiblemente vea minutos como lo ha hecho todo el año, pero estará ausente el ex goleador al que admiró durante toda su etapa formativa: Esteban Paredes.

“Será el regreso sin Esteban Paredes. Con él concentré en todos los partidos donde estuvo citado. Jugué con su hijo mayor en Colo Colo, lo conocía, conversaba con mis papás en el Monumental y fue como mi papá en Coquimbo”, aseguro.

Bajo esa misma línea, complementó diciendo que “Era mi referente, lo admiraba de muy chico y nunca imaginé que terminaríamos jugando juntos. Fueron momentos impagables. Digamos que futbolísticamente la mamá de Charles es mi mami y Paredes es mi papi”, cerró.