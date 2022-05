Si bien Santiago Escobar ya dejó hace un par de semanas nuestro país, su nombre sigue generando molestias entre los hinchas de la Universidad de Chile por su mala campaña que tiene a Los Azules en los últimos lugares del Campeonato Nacional.

El ex estratega de Universidad Católica de Ecuador llegó al Romántico Viajero como el "salvador" de este equipo tras una mala campaña que estuvo al borde del descenso, pero eso no aconteció. Además, "Sachi" no pudo junto a Luis Roggiero conformar un plantel de calidad y esto generó fuertes críticas por parte de personas ligadas al fútbol.

Uno que no le perdona su estadía en Chile es Cristián Caamaño. El panelista de Deportes Agricultura se fue con todo en contra de Escobar y lo tildó de "títere".

"Sachi Escobar era un títere de la dirigencia y de Roggiero", comenzó diciendo el reconocido periodista e hincha del conjunto estudiantil.

Los hinchas siguen recordando de mala manera el paso de Sachi por la U | Foto: Agencia Uno

"¿A quién le voy a tener miedo? ¿A la dirigencia de la U? ¿A Roggiero? Escobar nunca supo donde estuvo parado al igual que Reinaldo Rueda en la Selección Chilena", cerró.

Actualmente, el colombiano se encuentra sin club y en los últimos días ha tenido acercamientos con Independiente del Valle, equipo que está disputando la Copa Libertadores de América.