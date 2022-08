Cristián Vilches no se olvida de la U y ve un escenario complejo para los Azules en lo que resta de torneo: “Lo veo bien complicado, no voy a mentir"

Unión La Calera consiguió un valioso triunfo por 2-1 ante Colo Colo en la reciente fecha del Campeonato Nacional, victoria que le da un gran respiro a los ‘Cementeros’, quienes se encuentran en la lucha por alejarse de la parte baja de la tabla de posiciones, zona en la que también peligra la Universidad de Chile.

La figura de dicho encuentro fue el defensor Cristián Vilches, quien en esta jornada dialogó con Radio ADN y tuvo palabras para el mal momento que atraviesa la U, club que defendió entre los años 2016-2018, confesando en que encuentra lamentable que por tanto tiempo los Azules estén viviendo esta compleja situación.

“Es una pena que un equipo tan grande como la U lleve cuatro años peleando por el descenso, creo que es un tema de presión, es primordial la confianza en cada jugador, es uno de los grandes factores que marcan las situaciones”, partió comentando Vilches.

Profundizando en lo que es la recta final del Campeonato Nacional, el ‘Kily’ es claro en señalar de que los dirigidos por Diego López la tendrán bastante complicada para poder mantener la categoría.

Vilches fue figura ante Colo Colo | Foto: Agencia Uno

“Lo veo bien complicado, no voy a mentir, los resultados que ha obtenido la U los tienen peleando en la parte baja y vienen partidos complicados para ellos”, explicó a Radio ADN.

Finalmente, Vilches se refirió al presente que afrontará igualmente Unión La Calera, en donde es consciente de que van a luchar y sufrir hasta las últimas para poder mantenerse en la categoría, ya que está todo muy igualado.

“Vamos a estar sufriendo hasta el último, espero que no, a pesar de este triunfo, no estamos muy alejados de la competencia por no descender. Falta todavía para poder descansar en ese sentido”, cerró.