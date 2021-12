El fútbol chileno ha vivido días turbulentos en la ANFP tras las denuncias que se han realizado en contra de Deportes Melipilla tras posibles irregularidades en contratos. En este caso los equipos denunciantes fueron varios, entre ellos: Universidad de Chile, Cobresal, Deportes La Serena, San Luis, Unión La Calera, Puerto Montt, Unión San Felipe, el descendido Huachipato, Audax Italiano y Ñublense.

Ante esto, Danilo Díaz comentó lo realizado por la U el día previo a su duelo con La Calera, donde los azules estaban peleando por no descender y necesitaban un triunfo para asegurar su permanencia en la categoría y apuntó que Azul Azul no veía muy optimista el desenlace.

"Esto es por la denuncia hecha por Universidad de Chile en la noche anterior a su partido del último domingo con Unión La Calera en Rancagua. Esa es una clara muestra de que Azul Azul no le tenía fe a su equipo”, dijo el periodista en ADN Deportes.

Además, Díaz cree que hay una inclinación hacia el cuadro de Huachipato, pues es uno de los involucrados en esta situación y el que finalmente terminó bajando de categoría junto a Santiago Wanderers. "Se ve que hay una alianza con Huachipato, el equipo que saldría beneficiado, pero acá hay un tema de fondo", agregó.

"No sé cuáles serán los antecedentes, porque no los conocemos. Se hablaba de una denuncia en el Diario AS del muchacho Nicolás Forttes que ahora está en Lautaro de Buin y jugó tres partidos en Melipilla, ese futbolista habría tenido un doble contrato. Los torneos se ganan y pierden en la cancha, Melipilla matuvo la categoría en la cancha. No lo vimos hacer nunca trampa en la cancha, tenía menos nombres que la mayoría. Diría que era el equipo con menos nombres de toda la división", añadió el comunicador.

Con esto, llevó a la comparación con lo sucedido en la escuadra de San Marcos de Arica. El cuadro nortino perdió la categoría en el Ascenso porque existió una denuncia con relación a una irregularidad en uno de sus jugadores y pasaron 17 jornadas para que existiera una denuncia en su contra.

"Ya observamos lo que pasó con San Marcos de Arica, que por un error reglamentario, donde no hubo ventaja deportiva para San Marcos de Arica. Donde hubo un inexcusable error de la ANFP, porque por 17 fechas permitió que Zederick Vega jugara sin tener contrato, era suplente y entraba a veces. Por eso, descendió", comentó Díaz.

Finalmente, enfatizó que si llegara a concretarse el descenso del conjunto de los Potros, ambos torneos se tornarían poco serios y que es por un tema más allá de la cancha el que se está dialogando en Quilín.

"Una competencia o un torneo como el nuestro, que tenga en sus dos divisiones a dos equipos que bajen por secretaría, es un torneo ordinario, atorrante y que pierde seriedad. Acá lo que hay de fondo es buscarle la quinta pata al gato, se inició el proceso eleccionario. Le están haciendo un gallito a Pablo Milad y tengo la impresión que si no se mantiene a Huachipato en primera división, lo que buscarán es acusar al directorio de notable abandono de deberes", sentenció "El Tenor del Pueblo".