Danilo Díaz y las diferencias en Colo Colo vs UC: "Habían 180 minutos de competencia frente a un amistoso contra el Sifup"

Colo Colo y Universidad Católica animaron lo que fue la Supercopa en su edición del 2022, con triunfo para los albos por dos goles a cero para sumar su tercera corona en este certamen.

El periodista Danilo Díaz comentó lo que fue el compromiso entre ambas escuadras y detalló en que el factor de que El Cacique haya realizado su pretemporada en Argentina contra la hecha por la UC en San Carlos de Apoquindo, pudo marcar la diferencia. Además, de una baja sensible en el medio terreno cruzado.

“Se notó de inmediato que habían 180 minutos de competencia, frente a un partido amistoso contra el Sifup, eso es una realidad. Había una diferencia en el ritmo, intensidad y eso se apreció desde el primer momento. Además, en un equipo que tiene un funcionamiento y las posiciones tan marcadas como Universidad Católica, la ausencia de Saavedra se notó", dijo Díaz.

En eso, el comunicador apunta a que Sebastián Galani se desempeña de distinta manera y donde él rinde de mejor forma con un acompañante en vez de gravitar solo. Algo que Saavedra es distinto.

"Galani no es un volante de contención natural, él es un segundo volante de contención. Siempre ha jugado con una rueda de auxilio. Y es más, las veces que la Católica ha jugado por tramos con dos contenciones, Saavedra le cuesta. Tiene esa técnica de venir de atrás y salir", agregó.

Finalmente, también agregó el mal desempeño de Felipe Gutiéreez y el buen trabajo que tuvo Óscar Opazo en el equipo de Gustavo Quinteros, que anuló a Clemente Montes por una de las bandas. Además, de resaltar la intensidad que traían los de Macul desde el otro lado de la cordillera en relación a La Franja.

"Gutiérrez no tuvo una buena jornada, fue un partido bajo y con relación además al nivel que él venía exhibiendo como terminar el año anterior. Entonces, ahí el equipo se fue cortando. Montes corrió mucho, pero no gravitó y tampoco le pudo ganar a Opazo. No fue un jugador que hiciera daño", explicó.

"Entonces, se le notó mucho que venía solamente con trabajo en San Carlos de Apoquindo y sin la intensidad de dos partidos que tuvo Colo Colo, que frente a La U y Boca tuvo que exigirse, sobre todo frente a Boca y ver en qué nivel estaba", cerró el periodista.