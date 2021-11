El exfutbolista nacional Dante Poli fue categórico en señalar que Colo Colo no logró recuperarse de los daños que ocasionaron los contagios de coronavirus.

Colo Colo sufrió con una derrota frente a Unión Española en la recta final del Campeonato Nacional. Los albos cedieron puntos fundamentales en la lucha por conseguir el título de campeones, ya que, Universidad Católica se queda como único líder del certamen sacándole tres puntos al Cacique y restando solo un partido para el término del torneo.

Un debate que se originó en el programa de F90 de ESPN Chile, donde el exfutbolista nacional Dante Poli fue categórico en señalar que, si Colo Colo no es campeón en este certamen, sería un fracaso, teniendo en cuenta que en su debido momento le sacaron ocho puntos de ventaja a la UC.

“Es difícil separar el contexto pandemia y con todas las dificultades que han existido y evidentemente con el prejuicio de este partido frente a Audax Italiano. La Católica termina siendo brillante, desde el punto de vista que esto tampoco está resuelto, esto es fútbol y puede pasar de todo en la última fecha”.

Además, agregó que “Logró reponerse compitiendo hasta el final y a la salida de un entrenador, algo que es inusual en Católica y que había preocupación y que logró contener con decisiones que fueron muy coherentes y racionales”.

No obstante, sobre lo relacionado en el Cacique, el exdefensor contempló que “Hoy me parece que, desde lo futbolístico, Colo Colo tuvo un bajón y se desmoronó. No logró recuperarse del daño que le causó esta mala fortuna de contagiarse y errores desde el protocolo”.

“Yo pensé que Quinteros lo podía hacer, pensé que iba a poder liderar aquello con todas las dificultades que tenía, menos entrenamientos, jugadores en la selección. Yo pensé que de alguna manera lo iba a lograr y de diluyó donde podría haber sacado algo más de categoría”.

Finalmente, el comunicador agregó “Creo que ha sido un buen año de Colo Colo, habla de la categoría y uno de los mejores entrenadores del fútbol chileno como es Quinteros, pero es un fracaso. Para Colo Colo no salir campeón en este torneo, es un fracaso porque logró posicionarse en esta recta final con la ventaja suficiente y no lo supo administrar”.