La joya de los azules habló sobre las metas de la U en esta temporada, en donde no descarta gritar campeón a final de año, aunque reconoce que volver a las competencias internacionales también es un objetivo.

Darío Osorio irrumpió en el primer equipo de Universidad de Chile con personalidad y como si llevase jugando años en Primera División, más no es el caso y la joven joya azul hace sus primeras armas con el conjunto universitario.

Pese a su corta edad, Osorio está consciente que está en uno de los equipos más grandes de Chile y las exigencias no son las mismas, algo que el joven canterano de los azules dimensiona con madurez y con ilusión de cara a lo que queda de temporada.

En conversación con El Mercurio, Osorio aseguró que “Siento que estamos muy unidos y enfocados por un mismo objetivo: tratar de salir campeones o conseguir un cupo a una copa internacional. Más allá de los resultados, hemos ido mejorando”.

La joyita azul sabe que, hoy por hoy, no pasan por su mejor momento y están lejos de los líderes, pero no deja de creer: “Siempre vamos a buscar estar en los primeros lugares y no pierdo la esperanza, la ilusión de que podemos conseguir el título, falta mucho torneo”.

Osorio sabe que un buen trabajo en la U puede decantar en futuras nominaciones a La Roja y, consultado sobre si se ilusiona con el proceso al Mundial de 2026, no duda en responder que “Así es, todo jugador se ilusiona con ser parte de su Selección. Tengo que ir con calma, trabajado y aprendiendo para que todo eso se de”.

En el cierre, Osorio revela quiénes son los jugadores de Universidad de Chile que más admiró en su proceso formativo y hasta el día de hoy: “De la U siempre me gustó cómo jugaban Marcelo Díaz y Charles Aránguiz, son completos, lo difícil lo hacen simple”, remató.