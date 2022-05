David Escalante es uno de los buenos delanteros que tiene el campeonato de la Primera B del fútbol chileno. El goleador argentino conversó de manera exclusiva con Bolavip en donde se le consultó por la noticia e impacto que ha generado la llegada de Ronaldinho a Calama para la inauguración del Estadio Zorros del Desierto.

El futbolista se tomó con humor esta invitación y la presencia del astro brasileño, donde señaló que “No todavía no se ha comentado (al interior del plantel). Lo he leído, sería algo lindo para el público, para la gente. Vamos a ver si quiere venir a jugar con nosotros Ronaldinho, ahí sí que ganamos el torneo. Necesitamos uno que meta pases ahí (risas)”.

Pero eso no fue todo lo que conversó debido a que también se refirió del presente de Cobreloa. “Es la idea, hacerse fuertes de local y de visita tratar de ir a ganar, si no se puede ganar un empate no es mal. Es fundamental hacerse fuerte de local, ya llevamos cinco partidos jugando donde ganamos cuatro y uno por Copa Chile gracias a Dios”.

Además, en esta misma línea el delantero agregó que “Sabemos que no es fácil y que, en todos los partidos, sobre todo a Cobreloa, le vienen a jugar como un equipo grande, se quieren mostrar porque es lindo jugar acá en el Zorros del Desierto, lindo estadio, siempre hay gente”.

David Escalante en el partido de Cobreloa con Rangers en Primera B. (Foto: Agencia Uno)

En esta misma línea el jugador expresó que “Sabemos que a Cobreloa le juegan con un plus adicional, como lo que pasa con Colo Colo o con la U que se quieren mostrar porque quizás al año siguiente quieren venir para acá. Eso lo vemos en todas las canchas que nos hacen partidos y después van al otro partido y son distintos”.

Por otra parte, el atacante se tomó el tiempo para felicitar el presente que está teniendo Magallanes en el campeonato. “Siempre el torneo es atractivo, cada año más atractivo. Este es el año en que el puntero sacó más diferencias con el segundo como Magallanes, hace diez años que estoy en Chile y no había visto que hayan sacado tanta diferencia”.

“Ganaron diez partidos de once y empataron uno, la verdad es que hay que aplaudir lo que está haciendo Magallanes, pero bueno, nosotros como Cobreloa sabemos que en algún momento se van a caer, hacernos fuerte de local y de visita tratar de rescatar puntos, si se puede ganar se gana, sino se empata”, sentenció al respecto.

Finalmente, el futbolista no hizo caso omiso a la problemática que se vive en el fútbol chileno con los constantes incidentes en las canchas del país. “Sabemos que eso siempre pasa (incidentes en los estadios). Eso es más antiguo que el fútbol, siempre han pasado esas cosas, por ahí lo feo como dijo él es que los niños aprendan de sus padres, eso es lo feo”.

Además, expresó que “Sabemos que la gente grande a veces hace esas cosas, es un poco del folclore, pero ya cuando se meten los niños y copian los malos ejemplos es que algo se está haciendo mal. Espero que no se repita eso porque la verdad es muy feo”.