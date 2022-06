Los últimos días han sido agitados en Universidad de Chile, toda vez que se revelara que el portero de los azules, Hernán Galíndez, no estaría muy cómodo en Chile y estaría buscando su salida de los azules para volver a Ecuador.

Amenazas en Redes Sociales y presenciales, sumado a que su familia no estaría del todo cómoda en Santiago fueron los argumentos esgrimidos por el representante del argentino naturalizado ecuatoriano en entrevista con El Deportivo en el día de ayer.

Incluso, el representante del jugador afirmó que el club está al tanto de las amenazas recibidas y que estarían buscando una salida en donde Galíndez resignaría dinero para volver a jugar a Ecuador en búsqueda de paz mental.

López desmintió una posible salida de Galíndez de la U. | Foto: Agencia UNO

En la antesala del compromiso ante General Velásquez por Copa Chile, Diego López enfrentó la conferencia de prensa y habló del caso Galíndez diciendo que “En cuanto a lo que me dicen de Galíndez que se quiere ir, lo he hablado con él y no me ha comunicad ni a mí ni al club. Si hubiera dicho, lo podría decir aquí, pero no lo hemos hablado, es un jugador más que tenemos”, comenzó diciendo.

“Son cosas del fútbol, no es que no me interesen, pero es algo extra futbolístico y vengo a hablar de lo que va a ser el partido de Copa Chile. Prefiero hablar de lo que es el grupo, el partido”, siguió diciendo.

Ya poniéndole el cierre al tema y evidentemente sin ganas de hablar de Galíndez, López concluyó: “Si hay preguntas de Galíndez diré que nunca me dijo que quiere salir del club, ha entrenado de forma normal, es bueno que la gente sepa que es un profesional, ha trabajado a la par de sus compañeros. Es lo que puedo decir en estos momentos”, remató.