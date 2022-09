Universidad de Chile se juega un compromiso importante este miércoles ante Coquimbo Unido. Azules y piratas abren la Fecha 24 del Campeonato Nacional 2022, duelo en que los dos elencos están necesitados de puntos.

Los universitarios están en la decimocuarta posición 22 puntos, mientras que el cuadro de la cuarta región es el colista exclusivo del torneo con solo 19 unidades y tiene la gran chance de darle alcance a su rival de turno.

Por lo mismo, es que el mencionado partido está catalogado como la "final del mundo", ya que ambas escuadras luchan por no perder la categoría cuando quedan solo seis fechas para el final luego de la que se jugará a partir de este miércoles.

Diego Rivarola se refirió sobre este cotejo en ESPN F90 Chile y fue enfático en señalar que Diego López junto a la U no pueden perder este compromiso, sea como sea deben salir vivos de Playa Ancha.

"La U no puede perder, está claro que ganar obvio, pero no puede perder, de ninguna forma. A ver, ir a buscarlo, eso depende, porque yo no sé y según ustedes estos 4-4-2 o estos 4-1-3-2 ¿cuándo ha ido a buscar los partidos? No se vio que los fuese a buscar de una forma", dijo 'Gokú'.

Los azules buscan un triunfo para escapar de la parte baja | Foto: Agencia UNO

Universidad de Chile y Coquimbo Unido juegan este miércoles 7 de septiembre a partir de las 15:30 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander de la ciudad de Valparaíso.