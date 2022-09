Universidad de Chile sigue complicándose dentro del Campeonato Nacional y tras su igualdad sin tantos en esta jornada ante Coquimbo Unido en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, el conjunto Laico se aproblemó aún más con la parte baja de la tabla a seis fechas de culminar el torneo, pudiendo quedar en zona de descenso directo al finalizar esta nueva fecha.

Ante esta situación que viven los Azules, un ídolo y hoy comentarista como lo es Diego Rivarola, explicó en ESPN lo que le dejó el encuentro de los adiestrados por Diego López ante los ‘Piratas’, apuntando a que fue un partido deficiente desde lo futbolístico por ambas instituciones.

“Esto de la final de la Copa del Mundo le hizo mal al partido en sí, tanto a la U como a Coquimbo, fue para los dos malos y para todos nosotros que vimos muy raro y para los hinchas absolutamente peor todavía. Ninguno de los dos equipos jugó para poder ganar el partido, los dos equipos no propusieron mucho, más allá de las últimas dos llegadas de Coquimbo”, partió señalando Rivarola.

En el análisis del partido de la U, el goleador en su época con los Azules apuntó a que el duelo que diseñó el estratega Charrúa fue deficiente, recalcando en que no hubo reacción por parte del equipo y solo pudo destacar la línea de tres.

La U se sigue complicando en el torneo | Foto: Agencia Uno

“La U no hizo un buen partido absolutamente, no hay mucho que analizar, la U pareciese que no tuvo reacción ante un partido tan importante desde lo individual y de lo grupal, creo que defensivamente se vio bien por decirlo de una forma, es lo único rescatable que mientras estuvo la línea de 3, la U no sufrió”, explicó en ESPN.

Tras agarrarse de lo que fue la buena actuación de la línea de tres, el ídolo de la U sentenció el desempeño del equipo de mitad de cancha para adelante, en donde apuntó a que fue el principal problema del equipo en esta jornada ante Coquimbo.

“Los problemas los tuvo de ahí para adelante, el gran problema que tuvo en este partido fue de mitad de cancha hacía delante, sobre todo en la mitad de la cancha, porque de ahí no nació nada de la U, ninguno de los dos laterales hizo algún aporte ofensivo, de los dos volantes de contención, en algún momento uno de los dos debe darse cuenta de que tiene que ir apoyar una jugada, ser un agente ofensivo y ninguno de los dos lo hizo”, explicó en ex goleador.

Finalmente, Rivarola se explayó con todo en contra de los jugadores de la Universidad de Chile, pidiendo en que deben tener más iniciativa en momentos claves como los que vive hoy en día el club y que no le quita ninguna responsabilidad al plantel por el presente que tiene el equipo.

“A ti el técnico te puede decir como parar el equipo, después también hay arrebatos individuales en el cual tú y sobre todo cuando eres un jugador de la U, debes tener iniciativa propia para ser un jugador diferente. Si vos sos un conformista, ándate a jugar a otro equipo, yo con la camiseta de la U, para estar en la U siempre tienes que tener algo más de lo que trata de hacer un jugador de la U, si no estarías en la U y estarías en otro equipo. Uno espera de estos jugadores algo más en algún momento y sobre todo cuando el equipo lo necesita”

“Me preocupa el tema del rendimiento individual y colectivo de los jugadores, hoy hay un tema de responsabilidad de ellos también, absoluta. Era un partido muy importante y era un partido para muchos de ellos demostrar que están con la camiseta de la U puesta y no se notó”, cerró.