Universidad de Chile empató el pasado domingo ante Unión Española por la Fecha 21 del Campeonato Nacional 2022. El equipo azul mostró una cara distinta a lo que mostró en los partidos anteriores, donde encadenó tres derrotas seguidas y una de ellas frente a Colo Colo en el Superclásico.

Sin embargo, algunos históricos cercanos al club universitario también vieron un cambio en el equipo. Diego López realizó un cambio de esquema y eso pudo entregarle una mejora en el juego.

Diego Rivarola entregó su opinión en ESPNF90 Chile sobre el partido realizado por los estudiantiles. El ídolo azul sostuvo que le gusto el compromiso hecho por la U y que se vieron nuevas cosas.

“Me gustó bastante el partido en líneas generales, creo que pudo ser mejor sobretodo en el resultado, pero se vieron cosas que no se veían o que se están empezando a ver. Me gustó la U en el primer tiempo”, manifestó Gokú.

En esa línea, para el ex delantero hubo un nombre que destacó en el equipo y fue lo de Jeisson Vargas. Para Rivarola, el atacante pudo encontrar la unión entre la zona media y ofensiva en el cuadro de López.

“Cambió un poco y me gustó lo que hizo Vargas. A lo mejor al no tener dos 9, encontró unos espacios que a la U le costaba y que era de creación de jugadas. Me parece que Vargas logró ese pequeño enlace entre la delantera y el mediocampo”, explicó Diego.

“Muchas veces con dos líneas de cuatro es difícil que se logre, me parece que en cierto momento Vargas lo logró y cuando retrocedía a Unión Española le costó seguirlo en el primer tiempo y cuando él giraba con la cancha a favor, también le dio la facilidad que los laterales pasaran, que Poblete se uniera también hacia la ofensiva. Le dio un toque distinto y la U lo sintió desde el buen punto futbolístico", añadió.

Los azules igualaron 1-1 con los hispanos en Coquimbo | Foto: Agencia UNO

Finalmente, Rivarola lamenta que en el complemento la U no haya jugado igual a la primera fracción, pero afirma que se vio la intención de desear ganar el compromiso y que no vio en otros cotejos.

"Lamentablemente después del gol en los 45 minutos del primer tiempo le afectó lo psicológico, el segundo tiempo no entró de la misma forma, pero después se recuperó y más allá del resultado y que se pudo haber hecho algo más. Me parece que por lo menos tuvo la intención de querer ganar el partido. Metió gente adelante, cosa que no hizo en los otros partidos”, explicó el ex goleador azul.

“Fue un resultado no muy bueno para la U, no pésimo. A lo mejor un poquito injusto para la U, porque lo pudo haber ganado, en alguna otra pelota lo pudo haber perdido, pero en el balance era un partido que lo pudo ganar y faltó la definición”, cerró el ex atacante.