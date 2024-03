Desde la llegada del argentino Javier Sanguinetti a la banca de Huachipato, los Acereros no han podido encontrar el rumbo en el Campeonato Nacional, y ahora vienen de caer por 2 a 0 ante Colo Colo en la última fecha.

Pese a que los de la Usina se reforzaron con nombres interesantes para poder competir en la Copa Libertadores y en el Torneo Nacional, pues suman tan sólo un punto de nueve posibles.

Uno de los nombres que llegó esta temporada fue el de Jeisson Vargas, mediocampista que no tuvo una gran campaña en la Universidad de Chile pero que fue en búsqueda de su revancha en el cuadro del sur de nuestro país.

Lo cierto es que el formado en Universidad Católica ni siquiera estuvo entre los citados para enfrentar al Cacique, lo que llamó mucho la atención de varios hinchas.

Sanguinetti no consideró a Vargas para el duelo ante Colo Colo | FOTO: Pedro Tapia/Photosport

LA RAZÓN POR LA CUÁL JEISSON VARGAS NO ESTUVO ANTE COLO COLO

En medio del programa Deportemania de Radio Femenina FM, el periodista Héctor Alarcón reveló el por qué Vargas no fue considerado por el ex DT de Banfield.

“Cuando veo a la banca y digo: ¿Qué pasó con Jeisson Vargas?. Que tiene su experiencia, sabe a lo que juega, pero no está Jeisson Vargas”, arrancó diciendo el Premio Nacional de Periodismo Deportivo en 2010.

“Entonces, ¿Qué ocurrió?. Empecé a averiguar y no tiene nada, simplemente no fue incluido. Pero, ¿por qué no fue incluido?. No fue incluido porque tuvo un encontrón con el señor Sanguinetti, quien no goza de buena salud con el plantel de Huachipato”, cerró.

LOS NÚMEROS DE JEISSON VARGAS EN HUACHIPATO

Desde su arribo a Huachipato, Jeisson Vargas ha disputado tan sólo un partido oficial (31 minutos ante Cobreloa) en el presente Campeonato Nacional.