Diego Sánchez fue protagonista de Unión Española por casi una década que se mantuvo en el club hispano, en donde su titularidad fue indiscutida en largos pasajes de los 8 años que defendió los colores del club de Independencia.

Pero, como todo romance, el de Sánchez con Unión Española llegó a su fin este año cuando la dirigencia le comunicara al representante del jugador que no sería tomado en cuenta para el 2022 y que debía buscarse un nuevo club.

“Es difícil dar una versión porque no tuve una respuesta muy clara, como que se tiraron la pelota y yo quedé en el medio. Mi desvinculación del club se la dicen a mi representante, ni siquiera a mí. Encuentro que el tema del respeto en este caso no pasó y eso duele porque uno estuvo 8 años”, comenzó diciendo Sánchez.

Bajo esa misma línea, agregó que “Me mamé hartas cosas, buenas y malas; salí campeón, Supercopa, jugando Libertadores, jugué muchas veces desgarrado y siempre traté de dar lo mejor para el club, apoyar a la gerencia, darle fuerza de tener un grupo bien armado dentro del camarín y para que después le digan a un tercero que no sigues, es lo que más me duele”.

Sánchez cree que Unión se “portó” mal: “Si no te quieren, tienen que tener los pantalones para decirte ya no más, por rendimiento, económicamente no da, son muchos años, pero díganlo. Un mes antes de todo esto pregunté por todos lados cuál es mi situación, qué va pasar y no estar a último momento trabajando con mi representante contra el tiempo y buscar algo”, cerró.

Lo concreto es que el ciclo de Diego Sánchez con Unión Española llegó a su fin, luego de que el portero llegara procedente de Unión San Felipe al conjunto hispano el 2013. Ahora, habrá que acostumbrarse a ver el arco hispano con otro guardameta y a Diego Sánchez con otra camiseta.