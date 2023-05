Coquimbo Unido vs Universidad de Chile

Todo listo ya para el partido entre Coquimbo Unido y Universidad de Chileque se disputará a partir de las 18 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, en duelo válido por la décimotercera fecha del Campeonato Nacional.

Un cotejo que conlleva mucha emoción para un futbolista pirata y otro de los estudiantiles, ya que el deportista del cuadro local fue pieza importante en la posibilidad para que el joven crack del forastero, pudiese tener la opción de llegar a un equipo de los denominados grandes.

Todo ocurrió en 2015, cuando Darío Osorio con tan solo 11 años, acudió a una prueba masiva que realizó el conjunto universitario al Melón y fue el instante en que Rubén Farfán, por aquel entonces jugador de la U, recomendó a este niño oriundo de Hijuelas.

No se equivocó el Espinazo, nacido en Nogales, para dar la bendición a los captadores del Bulla que tenían que sí o sí llevarse a esta promesa y pese a lo temprano de su edad, que siendo un niño se fue a vivir a Santiago a la Casa Azul y que en muchos instantes se cuestionó seguir, ahí está, siendo una de los grandes proyectos no solo en los laicos, si no, en el fútbol chileno.

Farfán estuvo en la U entre 2013 y 2015 (Archivo)

Este miércoles se verán las caras, serán rivales, pero siempre con la nota particular y la apreciación inequívoca de Farfán para indicar que la U se estaba llevando al elemento correcto.