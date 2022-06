En la Universidad de Chile se viven días duros y no pensando en lo que será el partido de vuelta ante General Velásquez, sino que por la situación de la continuidad de Hernán Galíndez en la U, la cual tiene las aguas intranquilas en el Centro Deportivo Azul por el tema de las amenazas al jugador.

Ante esta situación, el ex presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales, Carlos Ramos dialogó en exclusiva con Bolavip Chile y se refirió a la situación que vive el conjunto Laico con el portero ecuatoriano, a la cual le cree ciegamente a lo que dice el golero de la Selección de Ecuador.

“La verdad que siempre paso por creerle al jugador, no tengo otra intención de no creerle. Si ha vivido lo que vivió, lo que está contando debe ser cierto. No creo que él utilice su familia para buscar un beneficio personal que no tenga que ver con el fútbol”, inició expresando Ramos.

Ahondando más en el caso del hoy portero de la U, el ex director del SIFUP señaló que es un tema bastante delicado lo de las amenazas, por lo que deben llegar a un acuerdo para capitalizar la salida del jugador.

Hernán Galíndez vive momentos complejos | Foto: U. de Chile

“Es un tema delicado y un tema que lo está manejando él con su gente, con la directiva de la Universidad de Chile tienen que llegar a un acuerdo, si el de verdad se siente bajo esas amenazas obviamente es delicado y lamentable que sea en Chile. Yo con mayor razón te lo puedo decir porque en alguna oportunidad tuve amenaza de muerte cuando estaba en el SIFUP, se lo que es el tema”, explicó a Bolavip.

Finalmente, Ramos indica que cuando ya los jugadores no están 100% cómodos en el club por situaciones como las que vive Hernán Galíndez, la mejor opción es llegar a un acuerdo que pueda satisfacer a ambas partes, para que así tanto la U como el jugador sigan su camino dentro de un ambiente tranquilizador.

“Hay que llegar a un acuerdo cuando los jugadores están en esa situación o disconformes, yo creo que debe haber una buena mesa de diálogo y ahí buscar algo para ambas partes. La Universidad de Chile tendrá que buscar alguna compensación económica o algún ofrecimiento de algún club y el jugador podrá salir también tranquilo bajo un buen acuerdo con la institución. Otra solución no veo”, cerró.