Universidad de Chile dejó los festejos de lado y el plantel se fue de vacaciones tras una larga temporada 2024, donde capturaron el título de la Copa Chile y rozaron la gloria en el Campeonato Nacional perdiéndolo ante Colo Colo.

Pese a todo, fue una buena temporada de los azules y Gustavo Álvarez ya piensa en lo que será el año 2025 donde la U tiene asegurada su presencia en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.

Uno que no seguirá para la próxima temporada es Cristian ‘Chorri’ Palacios, quien, pese a anotar 13 goles en la temporada no fue renovado y culminó su estadía por el CDA, generando eco en ídolos como Diego Gabriel Rivarola.

El Chorri no sigue en la U. | Foto: Photosport

El ex artillero de los azules se refirió en ESPN Chile a la situación del ahora ex delantero azul, diciendo que “Yo creo que, si el técnico deja ir 13 goles, es claramente que hay algo que no le gusta del jugador. Hay que hacer un análisis en base a eso”, dijo.

Rivarola fue un poco más profundo y cree que la partida del chileno-uruguayo no obedece a su cuota goleadora, sino a su estilo de juego que no era del total gusto de Gustavo Álvarez: “No son los goles, va por el juego”, sumó.

Lo cierto es que Palacios no seguirá en Universidad de Chile y los azules saldrán al mercado en búsqueda de un centro delantero que llene las expectativas y se transforme en el ‘pepero’ que tanto necesita el cuadro azul.

La U abre la temporada 2025

Universidad de Chile abrirá la temporada 2025 del fútbol chileno cuando tenga que enfrentar a Colo Colo por la Supercopa 2025, trofeo que por primera vez se disputará en formato de ida y vuelta.