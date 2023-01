Franco di Santo retornó a Chile tras 15 años fuera en Europa, Argentina y México. El ex DT de Audax Italiano, Raúl Toro, se alegra por el actual rendimiento del transandino con la camiseta de la UC.

Franco di Santo retornó a Chile tras 15 años embarcado en ligas competitivas de primer nivel como la Bundesliga, la Premier League, la SuperLig en Turquía y la Liga Profesional Argentina. El mendocino reeditó sus goles en el fútbol chileno con la camiseta de la Universidad Católica, luego de un largo palmarés. En 2007, el delantero llegó joven a probar suerte a Audax Italiano y logró su objetivo de la mano de Raúl Toro.

El mentor de Di Santo en Chile, sin duda, está feliz y contento por la carrera que hizo uno de sus chicos en ese Audax 2007, que dejó un legado hasta ahora en el fútbol chileno. Toro habló con Bolavip y detalló muchas cosas importantes que vivió con el delantero en La Florida.

"Mi hermano me comentó que antes del gol que hizo, Franco había anotado otro gol que se lo anularon. Entonces, me alegro mucho por su estreno en la UC, porque era uno de los regalones que tenía. (Carlos) Villanueva, Franco, Fabián Orellana, (Roberto) Cereceda. Todos ellos fueron os 'cabros' que uno tenía y que recuerda con cariño", esbozó Toro.

El ex técnico de Audax también está feliz por la carrera de su pichón a nivel mundial. "Imagínate, Franco tenía 17 años, así que me alegro tremendamente, porque es lo que tiene que hacer los técnico con los jóvenes que es apoyarlos, darles la oportunidad, mantenerlos y que después sean lo que ellos quieran. Me siento feliz, porque uno le ha dejado una enseñanza y lo ha educado futbolísticamente en ese sentido", dijo.

Franco di Santo brilló con Raúl Toro en Audax 2007 (Imago Images)

Toro está feliz por su regalón Di Santo y, además, cree que el delantero debe tener su espacio en la Católica de Ariel Holan. Incluso, el ex DT del cuadro floridano cree que el transandino es mucho más que Fernando Zampedri

"Estamos hablando de un jugador que no en vano estuvo en el Chelsea, en el Werder Bremen. Estamos hablando de un delantero que jugó en equipos de verdad. Si pones a Zampedri al lado de Di Santo no le llega ni a los talones por los equipos en los que estuvo Franco", explicó.

El que le dio la oportunidad de irrumpir en Chile a Di Santo terminó con "creo que él aprovechó muy bien su chance y realizó una linda carrera antes de volver".