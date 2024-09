Universidad de Chile lentamente se empieza a probar la corona de campeón del Campeonato Nacional 2024, toda vez que los azules sumaron en el día de ayer un importante triunfo ante Palestino por la Fecha 24 del certamen nacional.

El conjunto dirigido por Gustavo Álvarez sacó su chapa de candidato en los minutos finales, donde Leandro Fernández timbró el único gol del compromiso con que los azules le sacaron 7 puntos de ventaja a Colo Colo, su más cercano perseguidor.

Uno que va en la misma línea es Raúl Toro, histórico entrenador del fútbol chileno quien habló con Bolavip Chile y aseguró que el triunfo azul sobre los árabes es de esos partidos que bien pueden otorgar una nueva estrella.

Zaldivia es el patrón de la U. | Foto: Photosport

“Estos son los partidos y los puntos que te ganan un campeonato. En el minuto 91… son los partidos que te hacen campeón, porque si ganaba 5-0 era bonito también, pero este partido tiene un gusto distinto”, dijo.

Consultado si Leandro Fernández fue el jugador del partido tras anotar el agónico gol, Toro nada en contra la corriente y deja afuera al jugador trasandino: “Apareció en el momento oportuno, pero jugó bastante mal”, aclaró.

Siguiendo en la línea de las figuras, Raúl Toro fue un paso más adelante y elige con pinzas a la gran estrella que tiene el plantel universitario diciendo que “El mejor jugador que tiene la U es Zaldivia. Manda todo, no se lo llevan, no falla una, es canchero. A mí me encantan esos jugadores que quitan, tienen personalidad, son bravos y por arriba te las gana todas”, cerró.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile?

Universidad de Chile tendrá que enfrentar a Huachipato en el Estadio Nacional el próximo martes 24 de septiembre cuando, a partir de las 8 de la noche, el balón comience a rodar en el coloso de Ñuñoa.