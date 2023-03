El popular streamer, Davo Xeneize, es uno de los más reconocidos en este momento en Argentina y fuera de su país en las plataformas digitales, tuvo un nuevo acercamiento con Chile.

La primera vez fue para defender los ataques contra Arturo Vidal, donde se ganó el odio de muchos de sus compatriotas, pero el cariño de los chilenos.

"Me gusta mucho Arturo Vidal. Le quiero decir algo a los chilenos, a mi me sigue su presidente en Instagram. Chequenlo, me siguen en Instagram el presidente de Chile", comentó.

Fue el propio Davo quien contó la sorpresa que significó para él que Gabriel Boric esté entre sus seguidores digitales.

"Una vez salía a defender a Vidal y me siguieron todos los periodistas de Chile, el presidente de Chile, me subió a una historia Vidal, me hablaron los medios deportivos y me conoció todo Chile, sólo por decir que Vidal era un crack, básicamente. Así que voy a empezar a defenderlos un poco más", destacó.

Pese a todo, deja en claro que el cariño es grande, pero tampoco es gigante, como algunos piensan.

"Debo ser uno de los pocos argentinos que un poquitito los quiere. Poquitito, tampoco es tanto. Pero en el fondo del corazón, los quiero", detalló.

Si bien en el en vivo muchos no creían, tuvo que mostrar su celular e invitar a sus seguidores a comprobar en su Instagram la info.

"Te juro que me sigue el presidente. No sé cómo se llama. ¿Boric? Ven que me aparece un 'seguir también'. Es tan simple como entrar a mi Instagram y fijarse", explicó.

Todo finalizó con una broma diciendo que Boric le hablaba de Colo Colo por el duelo ante Boca Juniors de Copa Libertadores, aunque después le aclararon que es hincha de Universidad Católica.