Los fanáticos del conjunto tortero no perdonan la caída ante el elenco de la Segunda División Profesional.

Luego de casi 30 partidos disputados, finalmente se dio la sorpresa en los octavos de final de la Copa Chile, ya que un equipo de una división menor dejó en el camino a un elenco de Primera.

Deportes Rengo fue el encargado de dar el batacazo, tras vencer 1-0 a Curicó Unido en San Fernando con gol de Jaime Droguett. El conjunto 'Oro y Cielo' clasificó a los cuartos de final de la zona Centro Sur, en donde se medirá frente a otro equipo de la división de honor: Audax Italiano.

Deportes Rengo eliminó a Curicó Unido de la Copa Chile 2023 | Foto: Curicó Unido

Esta sorpresiva caída desató la furia de los hinchas curicanos, que inmediatamente pidieron la salida de Damián Muñoz, entrenador de Curicó Unido. Junto con la eliminación de Copa Chile, los Torteros este año quedaron eliminados inmediatamente de la fase preliminar de Copa Libertadores, y en el Campeonato Nacional están en el undécimo lugar.

"Muchas gracias Damián por todo pero ya es hora de decir adiós", escribió un usuario en un post de Curicó Unido en Instagram, mientras que otro redactó que "muchas gracias a Damián por el campeonato pasado, pero ya se le perdió la brújula, es momento de dar un paso al costado".

Los Torteros fueron una de las sorpresas en el Campeonato Nacional 2022, en donde pelearon hasta el final un cupo a la fase de grupos de Copa Libertadores, el que finalmente se adjudicó Ñublense. No obstante, consiguieron una inédita clasificación al torneo, aunque a sus fases preliminares.

"Momento de cambios, creo que Damián ya no le encontró la vuelta al equipo, los jugadores ya no confían en su idea y eso se nota. Por otro lado, ojalá a mitad de año se puedan rescindir contratos de ciertos jugadores que no dan el ancho por más oportunidades que se les han dado", escribió otro hincha de Curicó Unido en Instagram.

