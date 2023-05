Eduardo Berizzo dio a conocer en el día de ayer la nómina de la Selección Chilena Sub 23 que empezará a trabajar de cara a los Juegos Panamericanos, donde también convocó a jugadores de mayor trayectoria para verlos más de cerca.

En ese contexto, el llamado de Matías Zaldivia sorprendió a todo el mundo por la edad del trasandino naturalizado chileno y porque en los últimos partidos Universidad de Chile ha perdido la solidez defensiva con la que arrancó el torneo.

Zaldivia espera ganarse un lugar en La Roja. | Foto: Photosport

A quien parece no haberle gustado la nominación de Matías Zaldivia por sobre otros posibles nombres fue a Esteban Abarzúa, destacado periodista nacional quien usó sus Redes Sociales para manifestarse.

“Matías Zaldivia a La Roja. Genial, en dos años tendremos ahí a Maxi Falcón sobrado de cariño entonces”, expresó con ironía ante el llamado de Berizzo para que el ex central de Colo Colo forme parte de la Selección Chilena.

El central de los azules, a sus 32 años, espera convencer a Eduardo Berizzo para ser una alternativa real no solo en La Roja Sub 23 que encarará los Juegos Panamericanos sino que, por qué no, también en las clasificatorias que arrancan en septiembre.