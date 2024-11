Un hermoso y emotivo cierre de temporada tuvo la U, luego de obtener la Copa Chile derrotando en la final a Ñublense por un gol a cero en duelo disputado en el Estadio Nacional.

Y es que el técnico Gustavo Álvarez le dio un estilo de juego a los azules que le permitió luchar hasta el último en ambas competiciones y es que el equipo anduvo muy bien en líneas generales.

Es así, como todo partía en la línea defensiva, donde Matías Zaldivia se convirtió en pieza clave de los laicos en lo que es, su segunda temporada, convirtiendo al Jefe, en el mejor central del campeonato.

El Jefe se refirió a su año 2024. “En lo futbolístico, fue uno de mis mejores años acompañado por el tema de la selección. Será difícil de igualar, pero en mi cabeza está siempre ir por más y mejorar”, enfatizó.

Por cierto, también tuvo palabras para lo que es el aprecio del fanático azul. “El cariño del hincha es espectacular. Ni me lo imaginaba, tenía la ilusión que fuera así, pero no me imaginaba tanto cariño y tan pronto. Agradecerles por el apoyo y espero que hayan disfrutado el título ayer”, enfatizó el defensor.

Zaldivia mete presión para el 2025

Sobre los desafíos que vienen en el Romántico Viajero, el ex Chacarita tiene clara la película y define con claridad, que el equipo debe tener mejoras para ser competitivo e ir por más títulos.

“Se nos viene un año hermoso. Viene la Supercopa y después tres campeonatos para pelear y estar en los tres frentes. Creo que nos tenemos que reforzar de buena manera para hacer una gran Copa Libertadores, porque es la ilusión de todos, pero sin dejar de lado el Torneo Nacional, que es nuestro gran objetivo”, cerró Zaldivia.