Ex histórico de la Selección Chilena está preocupado por la reelección de Pablo Milad

Jorge Vargas sabe lo que es jugar en la Selección Chilena y triunfar fuera de Chile. Potencia logró consolidarse como un jugador fuerte en la Serie A de Italia. Ahora, el exjugador de La Roja está enfocado a la dirección técnica, pero no deja de preocuparse lo que viene para el fútbol chileno. Es más, siempre está atento a las noticias en Bolavip Chile, a lo que pasa con el equipo nacional y, además, todo los pormenores de la actividad. Por ello, el ex crack de la UC estuvo atento a lo de la votación de Pablo Milad.

Sin duda, Vargas, quien hace más de una década vive en Europa, sabe que en los últimos años el fútbol nacional ha involucionado con el paso de los presidentes. Por ello, Potencia le pega un palo a Milad y está preocupado por lo que pueda pasar en el futuro.

"Veo mucha desorganización, mucha improvisación, la gente que está a cargo del fútbol no lo ha hecho bien. Se nota que las categorías inferiores de las Selecciones no han conseguido resultados importantes y veo con mucha inquietud el futuro (...) No veo un recambio importante con los más jóvenes. Veo un poco incierto el futuro del fútbol chileno", expresó a Bolavip.

Además, Vargas cree que el foco de Milad debe estar en lo que pasa cada fin de semana. "Primero, que se preocupe del espectáculo, la seguridad, porque siempre hay problemas. Por lo mismo, las familias se han alejado del fútbol por la inseguridad de los estadios. Mano dura en ese sentido con los clubes que no cumplen las reglas del torneo", agregó.

Jorge Vargas está enfocado en los cambios del fútbol chileno (Getty Images)

Potencia, de igual forma, está enfocado en que no existan más opciones para la multipropiedad de los dirigentes y representantes en el fútbol chileno. El exjugador de Huachipato y La Serena apunta a que se regule esto en el nuevo período de Milad.

"No hay reglas sobre los dueños que compran clubes. En Argentina no dejarían entrar a ningún chileno a comprar un club, pero en Chile sí dejan entrar a gente de afuera y lo veo gravísimo. Hay muchas cosas que se pueden mejorar, pero si no hay reglas establecidas, el fútbol chileno se va a perder", sentenció.