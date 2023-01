Fabián Cerda cuenta la firme: "No iba a perder todo lo que he logrado en Curicó por ir a Universidad de Chile"

Fabián Cerda conversó con Todos Somos Técnicos en TNT Sports y una de las consultas fue si lo llamaron o no desde Universidad de Chile durante este mercado de pases.

En ese sentido, el actual meta de Curicó Unido reconoció que le hicieron una oferta desde el elenco universitario, pero que finalmente desistió de ella porque no le sedujo y además por no cambiar lo obtenido en la escuadra del Maule por marcharse a la U.

"El tema de la U, sí. Tuve un llamado de Universidad de Chile, pero la verdad que no me tentó el ofrecimiento y no iba a perder todo lo que he logrado en Curicó por ir a Universidad de Chile", comenzó diciendo el meta.

Para complementar, el portero afirmó que en la dirigencia 'tortera' buscaron su extensión del vínculo ante la propuesta que le realizaron desde los estudiantiles.

"Acá apenas me llamaron de la U se pusieron en contacto conmigo, me ofrecieron un año más de contrato y la verdad que ni siquiera la dudé. Me senté a extender mi contrato y a mejorar el tema monetario", añadió.

El meta reconoció que le ofrecieron ir a la U, pero dijo que no | Foto: Agencia UNO

Por último, Cerda sostuvo sentirse cómodo en el equipo curicano luego de toda la preocupación que le han entregado, desde el club y los hinchas.

"Así que en ese sentido Curicó se ha portado un siete conmigo, la dirigencia, la hinchada sobretodo, el cariño y valorizan mi trabajo. Eso me hace estar mucho más tranquilo y cómodo en Curicó", cerró.