México vive momentos complicados a raíz del narcotráfico. Las calles de Sinaloa y de varios estados en el país azteca sufren con este flagelo y el fútbol no queda alejado de ello. Los ex jugadores del fútbol chileno Iván Morales y Carlos Rodolfo Rotondi están en el ojo del huracán, ya que participaron en la fiesta de cumpleaños del hijo de Cata Domínguez, quien es el capitán del Cruz Azul.

La fiesta infantil hirió la suceptibilidad de los mexicanos, ya que la temática fue del narcotráfico con las siglas de JGL en alusión a Joaquín Guzmán Loera, quien es el nombre del Chapo Guzmán conocido delincuente apresado en Estados Unidos y que volvió a la palestra mediante su hijo Ovidio, quien fue capturado en los últimos días.

Ese fiesta de los jugadores del Cruz Azul donde estuvo el ex Colo Colo Morales, sin duda, causó molestia y dolor en México. Así lo narró desde tierras aztecas, el exjugador albo y comentarista televisivo Fabián Estay en diálogo con Bolavip Chile.

"Me parece que no era el momento idóneo para la temática del cumpleaños del hijo del capitán de Cruz Azul. Participaron jugadores con la misma temática del narcotráfico. Es un momento muy sensible para la sociedad mexicana, porque se capturó al hijo del Chapo Guzmán. Hubo muertos, se quemaron muchísimos camiones, autobuses, saquearon supermercados y huno pérdidas humanas", expresó.

Iván Morales sigue metido en líos en México (Getty Images)

El lío de Domínguez y la fiesta donde participó el chileno en calidad de invitado, incluso, puede escalar a instancias superiores del fútbol mexicano según relató Estay. La verdad que el festejo hirió varias susceptibilidades en la liga azteca.

"No era el momento para eso. No hay momento para hacer ese tipo de celebraciones. Fue fuera de lugar. Algunos han pedido la intervención de la Federación Mexicana, para que haya un castigo de un par de partido. Es complicado el tema, ya que es la vida personal de cada uno, pero no se puede hacer público. Ahí, se terminan equivocando no solo el capitán de Cruz Azul. Hay muchos que se se terminan equivocando y no mandan el mensaje idóneo para la opinión", agregó Estay.