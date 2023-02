Universidad de Chile comienza a alistar lo que será su enfrentamiento ante O’Higgins de Rancagua por la quinta fecha del Campeonato Nacional, en el que los adiestrados por Mauricio Pellegrino quieren aprovechar su vuelito del triunfo ante Magallanes y poder hilar su segunda victoria consecutiva ante los ‘Celestes’.

En la previa a este encuentro, el volante de los ‘Azules’, Federico Mateos se tomó el tiempo para conversar con Radio ADN, en la que dejó claro que ya está disponible para poder ser opción este fin de semana, en la que solo queda en manos de su entrenador si será de la partida o verá minutos desde el segundo tiempo.

“Creo que ese partido más que nada los primeros 20-25 minutos fueron muy buenos a nivel colectivo y también en el mediocampo. Ojalá el técnico haya quedado contento con eso para poder darme otra oportunidad. Lo principal es poder estar a disposición de él y poder sumar de donde me toque”, partió señalando Mateos.

Profundizando en lo que han sido los primeros partidos oficiales del equipo dentro del torneo, el mediocampista reveló cual ha sido uno de los puntos débiles que ha podido observar en estas fechas, en la que remarca que deben tener una mayor tenencia de balón y manejar de buena forma los partidos.

Mateos podría retornar este fin de semana en la U | Foto: Imago

“Creo que nos falta tener mayor de tenencia de balón, muchas veces sufrimos porque no tenemos el balón de nuestro lado y corremos detrás de la pelota, eso nos hace ver mal. Cuando empecemos a agarrar un poco más la confianza y el balón, ahí tendremos más chances de ganar los partidos y trabajar de distinta forma, que corriendo detrás del balón”, confesó en Radio ADN.

Dentro esto, Mateos explica una de las grandes solicitudes que le hace su DT en la zona del mediocampo, la cual hasta hoy buscan seguir perfeccionando “al profe no le gusta que los medios vayamos tan abajo a buscar el balón, ya que trabaja en poder estirar al equipo contrario, esa es la idea principal de él y hacer los movimientos más arriba de la mitad de la cancha. Eso es lo que busca él, pero hemos fallado un poco, la idea que tiene es muy buena y nos va hacer vernos mejor, todavía no se puede plasmar, pero la idea está”.

En la Universidad de Chile el fantasma de las campañas anteriores aún sigue presente y con mayor resonancia dentro de los fanáticos, quienes no quieren volver a sufrir con el poder mantener la máxima categoría, algo de lo que el ex volante de Ñublense es consciente y señala que esa mochila cargada aún se mantiene latente, pero con el equipo trabajan para poder ir dejándola atrás.

“Yo creo que está la mochila está, pero con la ayuda del Cuerpo técnico y los jugadores más grandes con los que llegamos también, estamos tratando de que la idea sea otra, que no juegue eso un papel importante en nosotros, es un año nuevo y una temporada nueva, hay jugadores nuevos que no vivieron eso y no tenemos por qué tenerlo en la cabeza, de a poco se va sacando esa mochila”, confesó.

Finalmente, Mateos confía que esos fantasmas se irán quedando en el pasado con el correr de la temporada, ya que pone las manos al fuego con el gran trabajo que hacen como equipo dentro de la semana y esperan que todo esto se pueda ver reflejado con resultados en la cancha a la brevedad, ya que eso generaría una mayor tranquilidad para los hinchas y más confianza para el equipo.

“Sabemos que estamos en esa etapa, en la semana se trabaja muy bien, el grupo está muy fuerte y bien, pero creo que con los resultados que se van a ir dando de a poco, esa carga se va ir yendo. Por suerte el fin de semana tuvimos la posibilidad de ganar y una vez que agarremos esa seguidilla de partidos, ojalá de victorias y sumar puntos, esos fantasmas se van a terminar yendo del todo y podremos jugar tranquilos”, cerró.