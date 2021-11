Colo Colo no la ha pasado bien desde que derrotó en el último minuto a Universidad Católica en el clásico entre albos y cruzados, ya que desde ahí vivió una verdadera pesadilla con el Covid que incluso le costó jugar con juveniles ante Audax Italiano.

Posterior al triunfo ante los cruzados, el Cacique informó de un caso de Coronavirus y después se fueron sumando otros hasta que la Seremi de Salud Metropolitana, finalmente, decidió mandar a cuarentena a 62 personas entre jugadores, staff y funcionarios de Colo Colo.

Después de que la Seremi mandara a cuarentena a la totalidad de la delegación que jugó el partido ante Audax Italiano, Colo Colo solicitó la postergación del duelo ante Santiago Wanderers que debía disputarse este martes, situación que la ANFP entendió y acogió el pedido, reprogramándolo para el sábado 6 de noviembre.

Felipe Bianchi, periodista de Círculo Central, golpeó la mesa y se refirió a la situación por la que atraviesan los albos hoy por hoy, diciendo que “Colo Colo no se puede permitir romper los protocolos anti Covid-19. ¿Se creen especiales? Han tenido fiestas, reuniones, durante semana. Es grave: perdieron el criterio del autocuidado”, manifestó.

Bajo esa misma línea, el comunicador siguió dándole a los albos: “Colo Colo dice que no puede jugar. Me queda claro: señores, no pueden jugar por la cantidad de tonteras que hicieron en una semana y sin rigor sanitario”, sentenció.

Lo concreto es que los albos no jugarán este martes ante Santiago Wanderers y sí lo harán, probablemente, con plantel completo para enfrentar a los caturros el próximo sábado 6 de noviembre por el Campeonato Nacional.