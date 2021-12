Ex delantero del Colo Colo admitió que no quería que el cuadro azul bajara a la Primera B y valoró que se mantengan en primera división y que continúe la tradición del Superclásico.

Felipe Flores, ex delantero de Colo Colo y reconocido hincha del cuadro albo, lleva un tiempo sin estar en la primera plana del fútbol chileno, pero siempre tiene una palabra para referirse al Cacique. Esta vez, sorprendió al dar su opinión sobre lo que fue la dura pelea de Universidad de Chile por no bajar a la Primera B.

En conversación con el portal de noticias Mundocracks, el formado en las inferiores de Macul aseguró que vio el partido entre azules y caleranos. El delantero no quería que los dirigidos por Cristián Romero perdieran la categoría.

“Cuando la U iba perdiendo 2-0 yo no lo podía creer. Vi el partido con mi pareja y amigos y les decía que no quería que la U perdiera, quería que ganara y se salvara de la B”, aseguró en primera instancia.

Bajo esa misma línea, el atacante profundizó: “Imagínate un campeonato sin la U, significa que no hay clásicos, no hay rivalidad, no existiría ese folklore del que estamos acostumbrados en el fútbol chileno”.

Pese a que no quería que la U bajara, Flores dejó bien en claro de que es albo: “Yo soy colocolino y obviamente que existe una picardía, pero a la vez me pongo en el caso de los juveniles que toda la vida han soñado con jugar un Superclásico y que no esté la U es una decepción muy grande”, remató.

Flores surgió de la cantera de Colo Colo, en donde disputó 149 goles y convirtió 35 tantos, además de tres títulos de primera división. El artillero siempre manifestó que volvería feliz a Macul, pero con 34 años y con su último paso en Barnechea, esa posibilidad está cada vez más lejos de poder hacerse realidad.