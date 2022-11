Felipe Flores histórico al igual que Cristiano Ronaldo. Los dos tienen el 7 en su dorsal, de pinta se parece y los dos hacen su pega en las respectivas ligas. Ahora, FF17 volvió a ser campeón y levantó con Magallanes la Copa Chile. El formado en Colo Colo pasó de disputar la Primera B a preparar la maleta para disputar la Copa Libertadores en la Primera División en 2023.

Flores fue clave para la escuadra de Nicolás Núñez, ya que con su gol el equipo pudo llegar al alargue y definir el título ante la Unión Española a través de los lanzamientos penales. El delantero, de inmediato, indica que no sabe qué pasará con él, ya que su vínculo termina y debe sentarse a negociar con Cristián Ogalde, presidente del club.

"Mi contrato termina hoy. Lógicamente, siempre la prioridad la tiene Magallanes. Veremos que pasa. Me gustaría seguir acá por cómo me han tratado. Me ilusiono con seguir y veremos que se dará para el futuro", dijo a TNT Sports.

Cómo siempre, Flores sin aspavientos hace una dedicatoria y agradece el título "a todos los que nos acompañaron. Nos acompañaron hinchas del fútbol de Colo Colo, de la U y de la Católica. Siempre nos encontrábamos con hinchas en el estadio y heredaron la pasión por un papá o por un abuelo. Este club es de muchas generaciones".

Felipe Flores y todo el plantel de Magallanes entró en la historia del fútbol chileno tras ganar la Copa Chile (Carlos Parra | Comunicaciones ANFP)

Flores tuvo una temporada increíble en Magallanes y anotó goles clave como el de hoy ante la Unión Española. El festejo, como siempre, fue a lo Cristiano Ronaldo emulando la pinta, el corte y la actitud. El delantero quedó chocho con su rendimiento.

"Estoy contento de pertenecer a un club con tanta historia en el fútbol chileno y estoy emocionado de dejar mi nombre en la historia de este club. Me siento muy orgulloso", sentenció.