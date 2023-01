Felipe Flores y su explicación tras tirarle el pelo a Maximiliano Falcón: "Los dedos se me engancharon en sus rulos"

El duelo entre Colo Colo y Magallanes no quedo exento de polémicas dentro de la cancha y el principal conflicto lo protagonizaron el defensor de los ‘Albos’ Maximiliano Falcón y el delantero ‘Carabelero’ Felipe Flores, en la que ambos se terminaron encarando y todo terminó con un tirón de pelo del delantero ‘Albiceleste’ sobre el ‘Peluca’.

Horas después de lo que fue este pleito, el atacante del reciente campeón de la Supercopa tomó la palabra en Radio ADN a esta situación y confesó que entre sus intenciones nunca estuvo el tirarle el pelo al zaguero uruguayo de Colo Colo.

“Yo no quise tirarle el pelo, pasa que quise agarrarlo, pero esos rulos se me engancharon en los dedos y como es un poquito exagerado él, como que se fue para abajo. Yo quise agarrarle el pelo, pero los dedos se me engancharon en los rulos”, partió señalando Flores.

Profundizando en este conflicto, el goleador de Magallanes reveló que sintió miedo en dicha situación, ya que pensó que pudo haber sido expulsado y dejar con uno menos a su equipo en un partido importante.

“Me asusté porque cayó tan mal y dije ‘capaz que me vayan a expulsar’, pero menos mal que el árbitro lo llevó bien”, declaró.

Finalmente, Flores no escondió en que su partido fue buscar a Falcón para la refriega, en la que era consciente de que podía resultarle o no, en lo que, para su buena noticia, esto parece haberlo conseguido a cabalidad.

“Con (Maximiliano) Falcón yo sabía que tenía que calentarlo, yo tengo una forma de jugar para sacarlo del partido, que podía salir expulsado él o yo, pero sabíamos que nos podíamos agarrar, pero la idea era sacarlo del partido y dio resultado”, cerró.