Este fin de semana se disputará la última fecha del Campeonato Nacional donde Universidad Católica y Colo Colo definen al campeón del fútbol chileno. Los Cruzados son quienes corren con mayor ventaja, ya que en su visita a Viña del Mar para enfrentar a Everton, solo les basta con un empate para coronarse como tetracampeones y levantar el trofeo del certamen criollo.

Instancia por la cual desde el cuadro viñamarino están conscientes del partido que tendrán que disputar el sábado en el Sausalito, donde evitarán la victoria de Universidad Católica y esperan conseguir los tres puntos por un orgullo deportivo.

Así fue como lo dio a conocer el portero de Everton, Franco Torgnascioli en una entrevista con El Mercurio, donde señaló que es un partido que disputarán con el cuchillo entre los dientes y que esperan poder aguar la fiesta del elenco universitario.

“Creo que tenemos suerte de jugar un partido de esta magnitud, desde el punto de vista motivacional es el instancia más linda de competir, está en juego un título, todos mirando; y lo vamos a jugar como se debe, con 'el cuchillo entre los dientes' como se dice, a nadie le gusta que te festejen en la cara”.

Pero eso no fue todo, producto de que además apuntó a que Colo Colo es quien merece levantar el trofeo de campeones. “Te soy sincero, creo que Colo Colo merece ser campeón, fue regular a lo largo del año. Después, no sé si hizo bien o mal las cosas, pero fue el más afectado por la pandemia, le pegó duro”.

Sobre esta misma línea, el guardameta adicionó “Después de ganarle a Católica sacó cinco puntos de ventaja, yo pensé que iba a arrasar, pero vino ese partido con Audax que le dio vida a Católica. Pero esto no es por merecimiento, la UC por algo ganó tres torneos seguidos y sabe cómo manejarse en estas instancias”.

Finalmente, fue consultado sobre opciones de recibir incentivos para ganar partidos. “No nos hemos enterado de nada, en otras ligas es legal cuando es por ganar, yo no estoy en contra, pero no me genera un plus ni me favorece: yo quiero ganar siempre. El tema económico nunca me importó, cuando estás en la cancha te olvidas de todo y quieres ganar como esa, eso es así”.