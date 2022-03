Gary Medel ha sido uno de los referentes de la Generación Dorada y un pilar fundamental en la defensa de la Selección Chilena. Luego del encuentro contra Uruguay, el jugador nacional habló en conferencia de prensa y se refirió a su participación en la futura selección.

Sin embargo, el Pitbull no ocultó su deseo de continuar en La Roja y durante este miércoles lo ratificó. A través de su cuenta de Instagram, el bicampeón de América dedicó algunas palabras, donde asume que la no clasificación a la cita mundialista es un fracaso.

"Como siempre lo he hecho en mi vida, hoy toca asumir. Ayer fracasamos como equipo y no conseguimos el objetivo. Pero no significa que se acaba la historia ni que vayamos a bajar los brazos o dejar de hacer lo que más nos gusta", comenzó escribiendo Gary.

Por otro lado, no quiso dejar de lado el apoyo de los fanáticos en el Estadio San Carlos de Apoquindo y agregó que se debe construir en conjunto el nuevo rumbo y agregar nuevos nombres para el futuro del equipo.

"Quiero agradecer a la gente, que a pesar del resultado, nos esperó, alentó y aplaudió hasta el final. Juntos debemos trabajar para encontrar un nuevo camino, una nueva generación y que nuestra selección vuelva a estar en el lugar que se merece".

Finalmente, tras lo expresado por la red social, el jugador del Bologna dejó una emotiva frase, la cual llama a no bajar los brazos. "Lo único que no está permitido para los que perseguimos nuestros sueños, es rendirse".