Gary Medel analiza la no clasificación de la selección chilena a la Copa del Mundo de Qatar 2022. El Pitbull cree que se perdieron puntos muy importantes en condición de local que terminaron costando el no lograr el objetivo.

"De un cierto modo cambiamos el cuerpo técnico, creo que no se dieron los resultados, los puntos que perdimos en casa sobre todo, eso nos pasó la cuenta en este último momento", dice el defensor del Bologna tras la derrota 2-0 ante Uruguay en San Carlos de Apoquindo.

"Perdimos bastantes puntos en casa que eran muy importantes, lo mismo que pasó en Venezuela, nunca habíamos perdido y perdimos allá tres puntos vitales para lo que era, pero creo que con Bolivia y Colombia esos partidos fueron fundamentales", agrega.

Medel no se ve fuera de La Roja, ya que se siente en un buen momento futbolístico en el fútbol italiano y capacitado para ser un aporte en Chile: "No, para nada, mentalmente y fisicamente me siento muy bien. Estoy compitiendo a nivel internacional porque juego en Italia todos los partidos, me siento muy bien. Lo mismo pasa aquí en la selección, me siento de gran forma. Creo que soy un aporte grande para la selección para el presente y para el futuro".

"Te hablo personalmente, creo que puedo seguir siendo un aporte. Me siento súper bien, luego cada uno su objetivo, lo que quiere para el futuro, a lo mejor algunos no quieren venir no sé o el entrenador que esté si sigue el profe o llega uno nuevo tiene que ver que es lo que le sirve. Estoy a disposición para lo que viene", complementa.

También tiene elogios para Ben Brereton, Joaquín Montecinos y Brayan Cortés, entre los futbolistas que incorporaron: "Se acoplaron muy bien, son muy queridos, son un aporte bastante grande. Hay que seguir por esa senda, traer jugadores que quieran estar, que compitan a gran nivel y se ganen un puesto como lo hicieron ellos".