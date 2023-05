Gonzalo Jara no piensa en el retiro: "Quiero seguir, me siento capacitado para seguir compitiendo"

Un díficil momento vive Gonzalo Jara en Coquimbo Unido. El defensor nacional solo ha jugado 5 minutos en el presente torneo y fue en la victoria de su equipo por 2-1 a Universidad de Chile.

Ante esta situación, Jara conversó con LUN sobre su presente en el club pirata y su futuro como futbolista nacional.

"Me queda un año de contrato, y el profesor Fernando Díaz y la gente del club me dijeron que no contaban conmigo para esta temporada, pero decidí quedarme acá. Ellos aceptaron a pesar de no que iba a tener continuidad", comenzó diciendo Jara.

"Sabía que quedarme me iba a traer consecuencias, como no jugar y estar solo entrenando. Con el tiempo uno va sintiendo la necesidad de competir. Uno entrena bien día a día, pero uno como jugador, con todo lo que he tenido en mi carrera, se preara para competir el fin de semana. Eso se extraña", agregó Jara en su conversación con LUN.

Gonzalo Jara buscaría un nuevo rumbo en su carrera. (Photosport)

Jara también habló sobre su preparación, sabiendo que no iba a ser considerado por el técnico. "Siempre estuve preparado para cuando el profe me tuviera en consideración y pudiera jugar como pasó ante la U".

El ex defensor central de la selección también habló de su futuro como futbolista profesional. "Quiero seguir, me siento capacitado para seguir compitiendo. Si bien es cierto que no he tenido la continuidad, tengo las ganas y físico"

Para cerrar, Jara comentó la llegada de Marcelo Bielsa al banco uruguayo y le mandó un recado al futbolista nacional. "Es lo que carece el jugador chileno y no me excluyo de eso. Pero momento que partimos en la selección tuvimos la oportunidad de tener un entrenador para ser distintos y competir de manera diferente".