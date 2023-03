Un nuevo capítulo se está viviendo tras la polémica desatada por la transferencia de Gabriel Suazo al Toulosse de Francia, negociación que no dejó ningún dividendo económico a Colo Colo, el ex club del lateral zurdo.

A eso añadir, que su ex representante Alan Silberman, acusó en Redgol al mismísimo Fernando Felicevich de "robarle la representación" del ex capitán albo, algo que desde luego provocó hasta la reacción del propio Suazo, quien en conversación con Diario La Tercera dijo que todo lo que comenta su ex agente es totalmente falso, “Todo eso es mentira. Jamás en todos los años que estuve con Silberman me llegó una oferta formal. Nunca", señaló el futbolista.

Claramente se vive un terremoto donde ya, varios ya han salido al baile por ser interpelados por el propio Silberman, entre ellos el propio Claudio Borghi quien también reaccionó. Sin embargo, no todo queda ahí y ahora es el propio Gremio de Agentes del fútbol chileno, quienes salieron al paso en defensa del mencionado profesional.

A través de sus cuentas en redes sociales, la Asociación de agentes fútbol de Chile creyó necesaria la oportunidad de salir con un comunicado y que expresase lo siguiente: "El señor Alan Silberman es socio permanente de esta asociación que siendo un intermediario activo de la industria del fútbol, se ha visto perjudicado por medio de la irrupción de otro intermediario con un jugador representado por el señor Silberman", comienza el enunciado.

Pero no todo queda ahí, ya que según esas líneas, buscarán reunir más antecedentes y presentarlos en el máximo organismo del fútbol mundial, "Como asociación estudiaremos el caso para entregar la información respectiva a los organismos FIFA pertinentes", señaló.

El caso de Alan Silberman y Gabriel Suazo está lejos de terminar y cada vez aparecen nuevos capítulos y actores que desde luego algo tendrán que decir.