Colo Colo prepara lo que es su partido ante Ñublense por la tercera fecha del Campeonato Nacional, el cual hasta día de hoy podría estar corriendo peligro de poder disputarse ante la catástrofe que está golpeando duramente a la región de Chillán debido a los incendios forestales, que no han cesado en estas últimas horas.

Ante esta sensible situación, el estratega del ‘Cacique’ Gustavo Quinteros habló con los medios de comunicación en la sala de conferencia del Estadio Monumental y se refirió a la posibilidad que se ha barajado de poder suspender el duelo ante los ‘Chillanejos’, en la que el DT señaló que estaría totalmente de acuerdo con ello

“Escuché algo (de la suspensión), me comentaron algo, Colo Colo, nosotros como cuerpo técnico, jugadores y toda la gente somos solidarios con toda la gente de Chillán, con toda la gente de Ñublense. Cualquier decisión que se tome, porque hoy la gente está preocupada por todo lo que está sucediendo, es una tragedia natural y estamos dispuestos a colaborar en lo que sea”, partió señalando Quinteros.

Ahondando en esta posible determinación que deberá tomar la ANFP, el entrenador ‘Albo’ declaró que la opción de no jugar el duelo es algo que no pasa por él y esperan que, los organizadores del torneo, tomen la decisión idónea ante esta sensible situación.

Colo Colo se cuadra con Ñublense | Foto: Agencia Uno

“Si el partido se suspende, vamos a estar completamente de acuerdo y si se juega, también, siempre que la gente de Chillán sienta que somos solidarios. Estamos a disposición de lo que se decida, nosotros no tomamos esa decisión, pero si vamos a estar de acuerdo en lo que se decida”, declaró en conferencia.

Finalmente, Quinteros se puso en los zapatos de la gente del sur de nuestro país y confesó que, si ellos no quieren que el duelo se concrete, estará dispuesto a aquello para avocar toda la ayuda a los días críticos que se viven en Chillán y sus alrededores.

“Si la gente de la región del Ñuble y la gente de Chillán, no está en las condiciones anímicas de jugar un partido, nosotros seremos solidarios y lo aceptamos”, cerró.