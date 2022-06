La Universidad de Chile finalizó lo que fue la primera rueda del Campeonato Nacional, en donde los Azules no tuvieron un buen desempeño, lo cual terminó causando el despido de su primer entrenador Santiago Escobar y para la segunda etapa iniciará un nuevo proceso junto al uruguayo Diego López, con la principal misión de mejorar la imagen del conjunto Laico.

Ante aquello, el portero del Romántico Viajero Hernán Galíndez dialogó con el canal oficial de la U y se refirió a lo que fue esta primera etapa del semestre con el equipo, en dónde señaló que el plantel cometió muchos errores y que no están ni cerca de las metas que se propusieron en un comienzo.

“El balance no es bueno, no es lo que queríamos no estamos ni cerca del objetivo que nos pusimos al inicio de la temporada, hay muchas cosas por mejorar todavía, pero aún hay tiempo, hay material con que hacerlo, es un club demasiado grande para estar donde estamos, hay que hacerse cargo que hemos cometido muchos errores y perdido muchos puntos, eso nos llevó a estar en una posición que creo que es mucho menor a la que debe estar un club como éste. Ahora hay que tratar de mejorar todo esto, de los aprendizajes que hemos tenido que tratar de ponerlos en práctica y que no vuelvan a suceder", inició expresando Galíndez.

Consciente en que para el segundo semestre el plantel debe tener mejorías, el golero de la Selección Ecuatoriana tuvo palabras para la llegada de su nuevo entrenador Diego López, a quien lo elogio por su gran experiencia e indicó que como grupo deben encargarse de hacerlo sentir rápidamente cómodo para poder obtener buenos resultados.

Hernán Galíndez confía en lo que puede hacer la U | Foto: Agencia Uno

"Por lo que conozco a Diego, por lo menos por la parte profesional, entiendo que es una persona de mucha experiencia, que ha hecho muchas cosas en Europa y viene, por lo que he escuchado, muy comprometido, con muchas ganas, entendiendo el proyecto que tiene el club; nosotros tenemos que ayudarlo para que se sienta cómodo lo más rápido posible y entre todos hacer un gran grupo de trabajo para que el beneficiado sea el club, que es lo más importante de todo", señaló el portero.

Finalmente, Galíndez dio su fórmula para que la Universidad de Chile pueda obtener mejoras para la segunda parte del campeonato, en dónde puso como principal objetivo el entrar a una copa internacional como mínimo y expresó que de la mano del nuevo cuerpo técnico y la hinchada podrán conseguir aquello.

"Mejorar, estar en una copa internacional es lo mínimo que esperamos, creo que es lo mínimo a lo que puede aspirar un equipo tan grande como éste, pero hay muchas cosas que tenemos que mejorar todavía e intentar hacer lo mejor para que pueda suceder, pero confío en que hay un gran plantel, un gran cuerpo técnico y con el apoyo de la hinchada puede suceder", cerró.