Durante los últimos días, un nuevo amistoso de verano se anunció y que tendrá a la Universidad de Chile como protagonista y será nada más ni nada menos que ante Independiente de Avellaneda el próximo 15 de enero en el Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo de Concepción.

Duelo que para uno será bien especial y se trata del atacante azul Leandro Fernández, quien enfrentará el que hasta hace algunas semanas era su equipo en Argentina y viene de tener buen registro en la escuadra de los diablos rojos.

Sin embargo, una vez conocida la noticia de este partido, hinchas del cuadro de Independiente manifestaron su firme parecer y que va relacionado a que esperan que sus jugadores puedan violentar a Lean a modo de venganza, por lo que ellos consideran, una traición de haberlos dejado.

La cuenta en Twitter @GenaroVSS publicó "si no traen la pierna de Leandro Fernández no vuelvan", a lo que un hincha de la U aprovechó la instancia de preguntar el motivo del odio hacia el jugador, es ahí donde le realizaron un minucioso desglose.

"Estuvo en Independiente 2 veces. La primera vez lo compramos cuando no lo conocía nadie. A los 3 años lo dimos a préstamo a Vélez y cuando volvió no renovo y se fue libre. En enero volvió al club y le hicimos contrato por un año porque no sabíamos cómo iba a rendir porque anduvo en 2 equipos y no rindió. En su presentación hizo una carta pidiéndole perdón a los hinchas por haberse ido libre"; señaló el amigo Genaro.

El mismo tuitero continuó con su hilo y detalló otros aspectos. "En octubre empezaron las negociaciones para renovar su contrato porque había rendido muy bien y el propio jugador dijo que quería renovar. Pero apareció la oferta de la Universidad de Chile y se fue libre otra vez. De ahi es nuestro enojo hacia él", manifestó resignado el aficionado.

Hinchas de Independiente quieren lo peor para Lean Fernández (Captura Twitter)

Por si fuera poco, otros comentarios dentro de la misma red piden lisa y llanamente violentar al atacante argentino de la U dejando en claro que la bronca hacía él está en su momento más tenso.

ver también Los potentes deseos de los hinchas famosos de la U para el año 2023

Fuera de aquello, Lean ha sido figura en esos encuentros a puertas cerradas ante Real San Joaquín y Audax Italiano, donde de los catorce goles anotados en ambos cotejos, Fernández se ha matriculado con seis. Algunos de ellos, de excelente factura.