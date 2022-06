La excelente campaña de Yorman Zapata en Magallanes no ha pasado desapercibida y en Colo Colo lo sondean como posible reemplazante de Pablo Solari, buscado por el América de México y por quien esperan una oferta cercana a los 4 millones de dólares en los próximos días.

Su representante confirmó este interés por el futbolista colombiano, además de revelar la posibilidad de recalar en el de Fortaleza de Brasil, pero lo cierto es que los albos no han presentado una propuesta formal por su pase.

Sin embargo, no se ve probable que pueda firmar en el corto plazo con el Cacique y así lo explicó Manojitos noticias, sitio partidario de Magallanes, que entregó algunos antecedentes en el que afirman que el colombiano se quedará en la Academia al menos hasta final de año.

"Por ahí se habla y se dicen cosas, pero mi presente está en Magallanes y ahora debo concentrarme en el equipo, y solo si llegamos ascender ahí se verán las propuestas que lleguen y eso solo a fin de año", dijo el propio Zapata al citado medio.

A eso se agregan declaraciones de su entrenador, Nicolás Núñez en el programa radial del sitio Pre Previa del partido hace dos días en el que explica que no piensan desarmar el equipo hasta no conseguir el anhelado ascenso a Primera Divisió. "Estamos super alineados, incluso con lo que el club quiere, de que no va a salir nadie del club", puntualizó.

Magallanes no quiere desprenderse todavía de Yorman Zapata. / FOTO: Agencia Uno

Asimismo, señalan que el jugador ha manifestado que quiere quedarse por un motivo no menor, ya que a finales de año podrá optar a la nacionalidad chilena y esto le puede valer una citación a la selección chilena, lo que subiría su tasación y es algo que en Magallanes quieren aprovechar.

Al poder pedir la nacionalización, Yorman Zapata podrá también buscar un club en el extranjero sin problema por haber cumplido los cuatro años de residencia. Todo esto, sumado a todos los equipos de Primera que harán fila por llevárselo.