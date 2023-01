Felipe Gutiérrez está a la nada misma de ser nuevo jugador de Universidad de Chile y dejar su paso por Universidad Católica en el olvido, club con el cual rescindió su contrato la semana pasada tras no tener consideración con Ariel Holan.

A sus 32 años, Gutiérrez demostró en la UC y en su breve paso por Estados Unidos que está más vigente que nunca, situación que despertó los ojos de la dirigencia de Azul Azul y motivo principal por el cual lo quieren llevar al CDA.

“Es un buen jugador. Viste que de repente hay jugadores que andan o no andan, pero es un buen jugador, juega bien, tiene buena técnica”, alabó sus cualidades Raúl Toro, histórico DT del fútbol chileno en conversación con Bolavip Chile.

Gutiérrez se acerca a pasos agigantados a la U. | Foto: Agencia UNO

Toro está esperanzado de que la U no va sufrir como en años anteriores con el mediocampo que tiene: “Universidad de Chile ahí tiene a Mateos, a Poblete que también juega bien, no creo que la U vaya a pasar tantas penas como las que tuvo en el año pasado”.

“Bien ubicado debería andar. Pasa que también uno no sabe cómo van a llegar estos chicos (los de la Sub 20). Quizás llegan agrandados, tristes, no sé cómo van a llegar porque lo que les pasó puede bajonear a cualquiera si perdieron en primera fase”, complementó.

En el cierre, Toro complementa su idea previa y señala el rol clave que podría tener el experimentado Gutiérrez con los cracks de la cantera azul que buscan su año de consolidación: “Sería una buena guía para esos cabros, además que Felipe Gutiérrez es decente”, remató.