Universidad Católica no estuvo ni cerca de lograr una hazaña en la revancha de los octavos de final de Copa Sudamericana ante Sao Paulo y terminó cayendo por 4-1 en un partido en donde nunca estuvieron en control y el equipo brasileño hizo, prácticamente, lo que quiso.

La eliminación de los dirigidos por Ariel Holan marcó la segunda en la semana de un equipo chileno en esta misma competición, toda vez que Internacional vapuleara al Cacique por el mismo resultado que perdieron los cruzados.

Uno que quiso analizar en profundo la eliminación de la UC fue Miguel Ángel Neira, histórico ex jugador cruzado que se sentó a conversar con Bolavip e, incluso, tuvo palabras para lo que fue la debacle de los albos.

Sao Paulo aplastó a la UC en el Morumbí. | Foto: Agencia UNO

“A veces veo los programas de TV en la noche, ayer vi lo que decían de Colo Colo con Inter que tres jugadores de Inter ganan lo que gana todo le plantel de Colo Colo y resulta que un equipo venezolano eliminó al Santos en Brasil. Probablemente un suplente de Santos gana más que los venezolanos, para qué les echan la culpa a esas cosas”, aseguró.

Neira centra su análisis en el nivel actual del balompié criollo: “El fútbol chileno es muy malo, si tu ves el campeonato nuestro es pésimo y por eso los resultados internacionales, no se le gana a nadie, a ningún equipo extranjero. Los equipos chicos de Argentina van y pelean con os brasileños, un venezolano elimina a Santos. Todos progresan y nosotros nos quedamos”.

“Es una lata porque ahora la UC juega con Unión y puede ganar 3-0, Colo Colo va con La Serena y lo golea, el fútbol es pésimo. Esa es la realidad; no salen jugadores jóvenes donde dicen que trabajan tan bien las inferiores, pero no trabajan, el problema no es de plata, es de calidad y el fútbol chileno no la tiene”, complementó.

ver también Histórico de la UC estalla por otro fracaso internacional

Lo cierto es que ya no quedan equipos chilenos en competencia y habrá que esperar hasta 2023 para ver si, el próximo año, un equipo chileno puede estar a la altura y pelear instancias definitorias en alguno de los dos torneos que se juegan en este lado del mundo.