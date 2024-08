Dos campeones en una sola imagen. El ex capitán se mostró contento con el retorno del Príncipe de Puente Alto.

El pueblo azul está feliz, luego que un ídolo vuelve a Universidad de Chile. El retorno de Charles Aránguiz, ha sido una muy buena noticia para los hinchas del cuadro estudiantil.

Pero también, son históricos del cuadro azul, quienes también alzan la voz por el regreso del Príncipe de Puente Alto al club universitario y algunos, ex compañeros del propio jugador.

Se trata del ex capitán de la U, José Rojas, quien convivió con el mediocampista en la época dorada de los azules y por cierto, en la selección chilena, donde con ambas camisetas, ganaron copas importantes para el fútbol chileno.

Pepe Rojas le da la bienvenida a Charles Aránguiz

Y aprovechando la ocasión, el ex defensor se fotografió con el ex Bayer Leverkusen y no dejó pasar la oportunidad de compartir la imagen con Aránguiz en sus redes sociales.

“Qué alegría volver a verte con estos colores, hermano Charles Aránguiz. Todo el éxito del mundo en esta vuelta”, acompañado de un corazón azul, otro rojo y aplausos.

La imagen de los cracks (Instagram)

Sin duda, dos históricos que mucho le han dado a los azules ganando importantes títulos, siendo el más destacado la Copa Sudamericana del año 2011.