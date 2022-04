Horacio Rivas llama a la mesura tras la crisis en Universidad de Chile: "Llegó el momento de tener tranquilidad, de sentarse"

Histórico ex jugador de Universidad de Chile analizó con Bolavip el pésimo momento por el que atraviesa la U, en donde aseguró que prefiere llamar a la calma pero con un "pero": que los que llegaron este año -en todo ámbito- y no estén preparados, no estén.