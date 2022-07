El ex jugador de Universidad de Chile también anticipó lo que se viene para la U en el Superclásico ante Colo Colo.

Hugo Droguett advierte que Universidad de Chile no debe cargarle todo a Darío Osorio: "Se le está dando mucha responsabilidad y eso juega en contra"

Universidad de Chile se le apronta un nuevo Superclásico ante Colo Colo y en que el buscarán romper la mala racha contra su máximo archirrival en el fútbol chileno. Ya son nueve años en que los azules no pueden vencer a los albos y además querrán dejar atrás los fantasmas de los últimos años por las malas campañas y empezar a emcumbrarse en la parte alte de la tabla.

Hugo Droguett dialogó con Bolavip Chile y fue interrogado sobre cómo ve el partido de la U ante el Cacique. El ex jugador fue claro en decir que los malos de momentos del conjunto laico han sido malos en los últimos años, pero que los clásicos son distintos sea cual sea el escenario.

"Complicado, la U hace bastante años lamentablemente no viene mostrando un buen juego. Le ha costado mucho, a pesar de los factores típicos, no ha podido encontrar el equipo que debiera ser, pero siempre los partidos hay que jugarlos. A veces eso también es cierto, que los clásicos no importa quien va primero, cómo vayan o lleguen los dos equipos, siempre son partidos especiales. Esperemos que sea un lindo partido y que la U pueda lograr el triunfo", dijo Droguett.

En cuanto a los valores jóvenes del equipo, como son Darío Osorio, Lucas Assadi o Cristóbal Campos, asegura que pueden ser una motivación para ellos este compromiso y que puede dar una grata sorpresa al equipo de Diego López.

"Sí, seguro, pero también le puede dar un plus como los jóvenes, han nacido en la U y eso a veces también ayuda. El saber que enfrentas a tu archirrival de toda la vida y en una de esas los jóvenes pueden dar una sopresa", añadió.

Droguett tocó varios puntos sobre la U en la previa al Superclásico | Foto: Agencia UNO

En cuanto a Osorio, advierte en que la U se le está cargando mucho y que es mejor no realizar aquello porque puede ser desfavorable para el jugador.

"Sí, se le está dando mucha responsabilidad y a veces eso juega en contra. La verdad que se habla muy bien de él, lo he visto poco, pero tiene un gran futuro y todavía tiene un gran camino por recorrer. Hay que dejarlo tranquilo y se divierta con la responsabilidad que conlleva jugar fútbol profesional, pero hay que dejarlo más tranquilo me parece", sostuvo.

"Es que tienen mucha responsablidad. La U no viene haciendo bien las cosas hace bastante y que el peso de una institución tan grande como es la U y que caiga en los jóvenes me parece que no es el camino", agregó.

Finalmente, se le consultó sobre cómo le irá a los universitarios en la séptima región. Además, también respondió sobre el Superclásico que más recuerda de cuando vistió la camiseta del Romántico Viajero.

"Eso lo dirán los jugadores. Los clásicos son especiales, diferentes y ojalá la U pueda hacer un gran papel porque obtener una derrota y aunque sea dolorosa, puede complicar mucho el camino de lo que queda de torneo", explicó el ex jugador.

"Lamentablemente siempre jugamos en el Nacional porque el Monumental estaba castigado cuando jugué en la U, pero sin duda e independiente de cómo se dio, jugar la final con Colo Colo después de tantos años fue un clásico muy bien jugado por ambas partes. Se definió de la peor forma y no lo pudimos ganar, pero fueron dos finales muy bien jugadas", cerró.