El técnico de Ñublense no escondió su frustración, tras el error cometido en Copa Chile que le costó a su equipo la eliminación.

Jaime Garcia hace un meaculpa: "Me siento culpable, en cuatro años no nos había pasado esto. Nos costó la clasificación en Copa Chile"

Jaime Garcia y Ñublense no la están pasando bien. Esto luego de que el equipo chillanejo arrastra 2 derrotas consecutivas en el Campeonato Nacional y además quedó eliminado de la Copa Chile por una mala inscripción en el duelo ante Comunal Cabrero.

Ante esta situación, Garcia, técnico de los Diablos Rojos admitió la equivocación administrativa en el duelo de Copa Chile, en donde Manuel Rivera reemplazó a los 73 minutos a Jorge Henríquez, pese a no aparecer en la planilla que se le entregó al árbitro del cotejo.

"Hay complicidad nuestra, el club, el que va a cargo de la delegación soy yo. Me siento culpable, en cuatro años no nos había pasado esto. Nos costó la clasificación en Copa Chile, pero buscar responsables e inventar cosas no corresponde. El cagazo fue de nosotros y punto", declaró Garcia

Jaime Garcia vive un difícil momento en Ñublense. (Photosport)

Garcia también habló sobre el momento que vive Ñublense. "Tienen preocupación por lo que está pasando, pero jamás han puesto en duda mi continuidad. Si yo veo que me ponen en duda, ahí mismo les digo que no hay nada más que hacer".

Ñublense este sábado tendrá la oportunidad de dar vuelta la página cuando enfrente a Palestino y además obtener un triunfo que los saque del fondo de la tabla.