El momento en la Universidad de Chile no es de los mejores tras la caída de los Azules ante Colo Colo en el Superclásico y las críticas han sido incesantes para todo el plantel adiestrado por Diego López, en donde ni los juveniles del conjunto del Romántico Viajero se han salvado de las distintas reprimendas de ex jugadores de la U.

Ante esta situación, el ex jugador del conjunto Laico y hoy comentarista, Jean Beausejour tuvo palabras ante estas acciones en contra de los jóvenes Azules en Radio ADN, en donde salió a respaldarlos y explicó que las criticas acidas a ellos no los harán reaccionar, sino que, todo lo contrario.

“Agarrársela con muchachos que recién están haciendo sus primeras armas en Primera División, eso está duro, está difícil, y es la peor manera de hacerlos reaccionar”, partió señalando Beausejour.

El Bicampeón de América apuntó que en este tipo de situaciones críticas como la que vive la U, a quienes hay que caerle es a los jugadores con experiencia, quienes saben manejar este tipo de momentos y el ‘Bose’ ejemplificó que cuando estuvo en los Azules, él era uno de los experimentados que aguantaba todo el descontento.

Beausejour se banca a los juveniles de la U | Foto: Agencia Uno

“En esta U, uno ve un poco de carencias en que no hay un jugador grande a quien pegarle. A diferencia de cuando estuve en el equipo, sí había, y yo no tenía problemas con absorber las puteadas. Dentro de todo ese sistema contaminado, teníamos dos o tres jugadores y sabíamos que de eso nos agarrábamos”, explicó el en Radio ADN.

Finalmente, Beausejour indicó que a modo personal no se siente con el poder de criticar a los jóvenes Azules ya que su paso por el club no fue el esperado y que aquello quizás podía hacerlo en La Roja, pero que no realizaba.

“Hablo desde lo mío, yo no tengo piso para hacer eso porque no me fue bien en el club ni en los clásicos jugando para la U. En la selección chilena sí tenía piso, pero tampoco lo hice, porque siento que la crítica desde todo punto de vista tiene que ser profesional y nunca definitiva, ya que el fútbol es dinámico. La verdad del domingo ya no es la misma verdad del lunes”, cerró.