Jean Beausejour pone los paños fríos tras estrepitosa caída de Colo Colo ante O'Higgins: "Es una alerta no más, fue un accidente"

La insólita e increíble goleada que sufrió Colo Colo el fin de semana pasado fue, por lejos, lo más llamativo de la segunda fecha del Campeonato Nacional 2023, la cual vio a la UC consolidarse en la punta y a la U renovar fuerzas con un triunfo ante Unión Española.

La debacle alba en Rancagua tuvo como protagonista estelar a Ramiro González y Jeyson Rojas, dos defensores albos que tuvieron un partido para el olvido en el segundo tiempo y ante quienes O’Higgins hizo lo que quiso.

“Creo que es una alerta no más, no quiero ser catastrófico como así la semana pasada tampoco enarbolamos cosas porque había goleado a Deportes Copiapó”, analizó en ESPN F Show, Jean Beausejour, bicampeón de América y ex jugador albo.

El Cacique salió herido de Rancagua.

Bajo esa misma línea, Bose profundiza diciendo que “En el caso particular de Colo Colo, tiendo a ser más equilibrado porque fue un accidente, debiese ser un accidente y por eso es un llamado de atención más que nada. No me lo imagino perdiendo por un marcador similar”-

“Estos resultados te remecen y, si los tomas como corresponde, te hacen bien; si se refuerzan como tienen que hacerlo, si ajustan piezas. Este va ser solo un llamado de atención y una alerta. No digo que no pierde más, pero va ser muy difícil que tenga una goleada como estas”, añadió.

Lo concreto es que el Cacique salió herido de Rancagua, pero el próximo lunes tendrá una inmejorable opción de lavar heridas cuando tenga que recibir en un posiblemente colmado Estadio Monumental a Ñublense, otro de los punteros.